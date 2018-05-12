Новый премьер-министр Армении сообщил, что переезжает в государственный особняк

Ереван, 12 мая. Недавно избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в субботу переедет в государственный особняк, проживание в котором предусматривается законом.

«Завтра я с семьей перееду в государственный особняк, так как это предусмотрено законом», — заявил новый глава армянского правительства.

Он добавил, что покажет в прямом эфире особняк, чтобы граждане знали, за что платят налоги.

По его словам, в настоящее время в комплексе правительственных зданий живут бывший президент страны Серж Саргсян, которому предложат другой особняк, а также глава высшего судебного совета, экс-председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян, законность проживания которого будет изучена юристами.

Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на улучшение отношений с Россией.

«Я думаю, что отношения между Ереваном и Москвой изменятся, но к лучшему. Я в этом практически уверен», — сказал он.