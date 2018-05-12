Эксперт рассказал, почему на Украине такие низкие зарплаты

Киев, 12 мая. Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко рассказал, почему украинцы получают такую низкую заработную плату.

По мнению специалиста, низкий уровень оплаты труда в Украине остается в связи со сложностями ведения бизнеса и отсутствием возможности для работодателя оценить потребность в рабочей силе.

«У нас работодатели не могут платить высокие зарплаты, потому что государство снимает с них два, а то и три раза одни и те же налоги. Только один раз - официально, а второй и третий - коррупционные», — заявил Гаврилечко в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что нельзя сравнивать украинскую систему налогообложения с европейской, так как в первом случае существует целая система скрытых поборов.

Также Гаврилечко обратил внимание на то, что никакой бизнес в развитых странах не может функционировать без обеспечения гарантии прав собственности со стороны государственных органов. Он подчеркнул, что в настоящее время на Украине права собственности никак не защищены.

«Рейдерство плюс постоянное изменение в отечественном законодательстве не дают возможности ни одному нормальному бизнесу рассчитывать свои финансовые планы на период более, чем полгода-год. Соответственно, адекватно оценить потребность в рабочей силе не может», — цитирует эксперта агентство АСН.

Кроме того, специалист напомнил и тот факт, что низкий уровень заработной платы в государстве, экономика которого ориентирована на экспорт, остается главным конкурентным преимуществом для местных производителей. В случае повышения уровня оплаты труда, они будут вынуждены поднять цены на продукцию и не смогут конкурировать на европейских рынках.

Ранее Газета.ру сообщала, что жители Украины считают войну в Донбассе главной проблемой страны. В опросе Киевского международного института социологии говорится, что более 60% респондентов заявили, что военный конфликт на юго-востоке Украины является главной проблемой страны. Еще 33,5% пожаловались на нехватку рабочих мест, а 31,9% высказали недовольство величиной зарплат и пенсий.