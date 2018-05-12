Сирия: видео подрыва штаба Демократических сил в Хасаке появилось в Сети

Дамаск (Сирия), 12 мая. Опубликовано видео мощного взрыва штаба проамериканских сил SDF в сирийской провинции Хасака. Подрыв устроили члены протурецкой группировки «Харакат аль-Кайям».

Как сообщает Rusvesna, операцию по подрыву объекта организаторы назвали «охотой на крыс».

Напомним, коренное арабское население выражает недовольство присутствием на территориях своего проживания курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF), которые не оставляют попыток навязать ему свои законы, культуру и язык. Подобная политика курдов в отношении местных жителей, осуществляемая при поддержке Соединенных Штатов Америки, уже привела к созданию вооруженных формирований «Харакат аль-Кайян», «Народное сопротивление Ракки» и других, которые проводят диверсии против SDF и американских военнослужащих.

Кроме этого, мирные жители регулярно проводят митинги и демонстрации против обучения на курдском языке и принудительной мобилизации в ряды SDF.

Напомним, SDF обучаются американскими военными и получают финансирование из США.