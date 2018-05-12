Азаров высмеял низкий уровень знаний постпреда США в ООН

Киев, 12 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал на низкий уровень образования постоянного представителя США в ООН Никки Хейли.

На своей странице в Facebook Азаров рассказал, как в ходе выступления перед студентами Дюкского университета Хейли «заявила, что презирает ООН, потому что когда впервые после Второй мировой войны Россия нарушила границы Европы, ООН никак не отреагировала на это».

«Оцените уровень знаний. После 1945 года границы Европы менялись много раз, а в 1999 году так и вообще страны НАТО, в том числе и ее страна США, прямо вторглись в Югославию, бомбили мирные города, разорвали на части когда-то благополучную страну, а позднее оторвали от Сербии ее историческую территорию Косово», — заявил Азаров.

Читатели блога экс-премьера Украины поддержали Азарова в оценке уровня образования представителей США. Один из комментаторов охарактеризовал подобное поведение Хейли как «болезнь, которая называется «псакиноз». Напомним, что экс-спикер Госдепартамента США Джен Псаки стала известна из-за постоянной путаницы Ирака с Ираном, нефти с газом, проявляла некомпетентность в вопросах географии.