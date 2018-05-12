Эксперты: большинство украинцев недовольны Порошенко

Киев, 12 мая. Результаты социологического опроса, проведенного украинскими социологами, показывают, что большая часть граждан Украины недовольна деятельностью президента страны Петра Порошенко и рост недовольства постоянно усиливается.

Исследование, выполненное специалистами Центра социальных исследований «София», дало неутешительный для украинских властей результат — население Украины крайне недовольно тем, как работает руководство страны, причем, этот негатив только усиливается.

Сообщается, что социологический опрос был проведен с 19 по 30 апреля. В рамках исследования были опрошены 2 016 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (кроме самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) методом личного интервью. Отмечается, что статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

«Подавляющее большинство опрошенных, 79,5%, в той ли иной степени не одобряет работу Петра Порошенко на посту президента», — рассказал руководитель социологических программ ЦСИ «София» Александр Левцун в рамках презентации результатов опроса.

Он подчеркнул, что имидж Порошенко на посту главы государства неуклонно ухудшается.

«Доля отрицательных оценок его деятельности увеличилась с 76% в декабре 2017 года до 79,5% в конце апреля текущего года», – отметил он, добавив, что столь же критично украинцы оценивают и работу правительства страны.

Ранее Газета.ру сообщала, что депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, что украинский президент Петр Порошенко боится ответственности.

«Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема», — заявил Мураев.

Также парламентарий заявил, что выбранный Украиной политический курс может привести к распаду страны.

«Проблема не в персоналиях, проблема в том курсе, которым нашу страну будут вести те, кто попадет в парламент. А тот же курс декларирует ряд действующих политиков. Нам нужно кардинально менять систему», — добавил он.