Парламентские выборы пройдут в Ираке впервые после освобождения от ИГ

Багдад, 12 мая. Выборы в парламент Ирака пройдут в субботу впервые после освобождения страны от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Сообщается, что в четверг в стране прошло досрочное голосование, участниками которого стали военнослужащие, представители полиции, других сил безопасности, а также курдских формирований пешмерга.

В избирательной гонке приняли участие двадцать девять избирательных блоков, объединивших примерно 200 политических партий. На 329 представленных в парламенте депутатских мест претендуют более 7 тысяч кандидатов.

Коалиция народных избранников, победившая в ходе голосования, должна будет сформировать правительство, которое будет управлять Ираком в течение следующих четырех лет.

Ранее Газета.ру сообщала, что руководитель отдела разведки и борьбы с терроризмом министерства внутренних дел Ирака Абу Али аль-Басри заявил, что лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.