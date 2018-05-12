Меню
Весь мир
Парламентские выборы пройдут в Ираке впервые после освобождения от ИГ
Украина
Эксперт рассказал, почему на Украине такие низкие зарплаты
Следующая новость
Загрузка...

    Парламентские выборы пройдут в Ираке впервые после освобождения от ИГ

    42

    Парламентские выборы пройдут в Ираке впервые после освобождения от ИГ

    Багдад, 12 мая. Выборы в парламент Ирака пройдут в субботу впервые после освобождения страны от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

    Сообщается, что в четверг в стране прошло досрочное голосование, участниками которого стали военнослужащие, представители полиции, других сил безопасности, а также курдских формирований пешмерга.

    В избирательной гонке приняли участие двадцать девять избирательных блоков, объединивших примерно 200 политических партий. На 329 представленных в парламенте депутатских мест претендуют более 7 тысяч кандидатов.

    Коалиция народных избранников, победившая в ходе голосования, должна будет сформировать правительство, которое будет управлять Ираком в течение следующих четырех лет.

    Ранее Газета.ру сообщала, что руководитель отдела разведки и борьбы с терроризмом министерства внутренних дел Ирака Абу Али аль-Басри заявил, что лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.