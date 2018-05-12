Меню
Весь мир
Ветеран ЦРУ показал свои руки после освобождения из тюрьмы
Спорт
На пост главного тренера «Зенита» претендуют пять кандидатов
Следующая новость
Загрузка...

    Ветеран ЦРУ показал свои руки после освобождения из тюрьмы

    43

    Ветеран ЦРУ показал свои руки после освобождения из тюрьмы

    Вашингтон, 12 мая. Вышедший из американской тюрьмы ветеран ЦРУ Рэй Макговерн показал свои изувеченные руки журналистам. 

    Бывший офицер был заключен за публичные нелицеприятные слова о новом главе ведомства Джине Хэспел. По словам Макговерна, хотя он и является экс-офицером Соединенных Штатов, клятва защищать конституцию страны сроком действия не ограничена.

    Следует отметить, что освобожденного экс-сотрудника ЦРУ встречали лишь российские журналисты.

    «Видимо, свободным американским СМИ это неинтересно», — отмечают представители российских изданий.

    Ранее RT сообщало о том, как Рэй Макговерн стал жертвой жесткости американских полицейских. 75-летний мужчина рассказал, как стражи порядка выкрутили ему руки, попытавшись надеть наручники. 

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.