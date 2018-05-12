Вашингтон, 12 мая. Вышедший из американской тюрьмы ветеран ЦРУ Рэй Макговерн показал свои изувеченные руки журналистам.

Бывший офицер был заключен за публичные нелицеприятные слова о новом главе ведомства Джине Хэспел. По словам Макговерна, хотя он и является экс-офицером Соединенных Штатов, клятва защищать конституцию страны сроком действия не ограничена.

Он настоящий герой !! — Daniel Tochinskiy (@DTochinskiy) May 11, 2018

Следует отметить, что освобожденного экс-сотрудника ЦРУ встречали лишь российские журналисты.

«Видимо, свободным американским СМИ это неинтересно», — отмечают представители российских изданий.

Ранее RT сообщало о том, как Рэй Макговерн стал жертвой жесткости американских полицейских. 75-летний мужчина рассказал, как стражи порядка выкрутили ему руки, попытавшись надеть наручники.