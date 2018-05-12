Ветеран ЦРУ показал свои руки после освобождения из тюрьмы
Вашингтон, 12 мая. Вышедший из американской тюрьмы ветеран ЦРУ Рэй Макговерн показал свои изувеченные руки журналистам.
Бывший офицер был заключен за публичные нелицеприятные слова о новом главе ведомства Джине Хэспел. По словам Макговерна, хотя он и является экс-офицером Соединенных Штатов, клятва защищать конституцию страны сроком действия не ограничена.
Он настоящий герой !!— Daniel Tochinskiy (@DTochinskiy) May 11, 2018
Следует отметить, что освобожденного экс-сотрудника ЦРУ встречали лишь российские журналисты.
«Видимо, свободным американским СМИ это неинтересно», — отмечают представители российских изданий.
Ранее RT сообщало о том, как Рэй Макговерн стал жертвой жесткости американских полицейских. 75-летний мужчина рассказал, как стражи порядка выкрутили ему руки, попытавшись надеть наручники.