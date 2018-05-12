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Мэй и Трамп обвинили Иран в «дестабилизирующей деятельности»
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    Мэй и Трамп обвинили Иран в «дестабилизирующей деятельности»

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    Мэй и Трамп обвинили Иран в «дестабилизирующей деятельности»

    Лондон, 12 мая. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонной беседы назвали деятельность Ирана «дестабилизирующей» в связи с ответными ударами, которые Тегеран нанес по позициям Израиля. Об этом сообщила пресс-служба премьера Соединенного Королевства.

    «Они договорились о необходимости сохранять спокойствие для всех сторон и о важности борьбы с дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе», — цитирует заявление Лондона RT.

    В то же время, Мэй высказалась в поддержку соблюдения соглашения с Ираном по ядерной программе. 

    Ранее Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном по ядерному оружию. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о своем желании заключить с Ираном новую «хорошую сделку».

    Автор: Сергей Свазовский
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