Евросоюз требует от Киева ускорить приватизацию госпредприятий

Киев, 12 мая. Процесс приватизации госпредприятий на Украине должен быть ускорен, заявил глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли.

«Мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это очевидно необходимо ускорить», — заявил Мингарелли.

Как сообщает украинское агентство УНИАН, по его словам, земельную реформу в стране в Евросоюзе рассматривают как «очень важную».

Напомним, приватизация госпредприятий — одно из требований международных кредиторов Украины.

В начале мая RT сообщал, что правительство Украины в 2018 году планирует приватизировать 26 предприятий. В список, в том числе, вошли Одесский припортовый завод, компания «Турбоатом», компания «Азовмаш», Запорожский титано-магниевый комбинат и другие.