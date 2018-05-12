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Первая ступень нового поколения ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю
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    Первая ступень нового поколения ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю

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    Первая ступень нового поколения ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю

    Вашингтон, 12 мая. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 нового поколения совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане, сообщает пресс-служба компании SpaceX.

    Ракета-носитель со спутником связи для Бангладеш успешно стартовала с мыса Канаверал в 23.14 мск 11 мая. Спустя три минуты прошло отделение первой ступени ракеты-носителя, еще через шесть минут она совершила вертикальную посадку на автоматизированную плавучую платформу в Атлантическом океане.

    Этот запуск стал первым для новой модификации первой ступени ракеты, которая рассчитана на десять стартов без ремонтных работ после возвращения.

    Bangabandhu Satellite-1 — первый геостационарный спутник связи Бангладеш. Спутником будет управлять Бангладешская ассоциация спутниковой связи (BCSCL). Зона его обслуживания охватывает Бангладеш, а также Индию, Непал, Шри-Ланку, Филиппины и Индонезию. Спутник также обеспечит широкополосное подключение в сельских районах по всей стране. Ожидается, что на орбите он проработает не менее 15 лет.

     

    Автор: Олеся Волкова
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