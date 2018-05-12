Первая ступень нового поколения ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю

Вашингтон, 12 мая. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 нового поколения совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане, сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Ракета-носитель со спутником связи для Бангладеш успешно стартовала с мыса Канаверал в 23.14 мск 11 мая. Спустя три минуты прошло отделение первой ступени ракеты-носителя, еще через шесть минут она совершила вертикальную посадку на автоматизированную плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9 Block 5 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship. pic.twitter.com/YHqdxIrc8b — SpaceX (@SpaceX) May 11, 2018

Этот запуск стал первым для новой модификации первой ступени ракеты, которая рассчитана на десять стартов без ремонтных работ после возвращения.

Bangabandhu Satellite-1 — первый геостационарный спутник связи Бангладеш. Спутником будет управлять Бангладешская ассоциация спутниковой связи (BCSCL). Зона его обслуживания охватывает Бангладеш, а также Индию, Непал, Шри-Ланку, Филиппины и Индонезию. Спутник также обеспечит широкополосное подключение в сельских районах по всей стране. Ожидается, что на орбите он проработает не менее 15 лет.