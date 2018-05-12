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Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении
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    Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении

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    Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении

    Ереван, 11 мая. Глава правительства Армении Никол Пашинян надеется на улучшение отношений между Москвой и Ереваном. Такое заявление он сделал в эфире канала «Россия 24».

    Пашинян отметил, что понимает опасения Кремля в связи со сменой власти в Армении. Однако он надеется развеять эти опасения. Армянский премьер указывает на значительный потенциал двусторонних отношений.

    «Есть очень много потенциала: и в экономическом, и политическом смысле»… Я думаю, что отношения будут развиваться очень хорошо», — сказал политик, слова которого цитирует ТАСС.

    Премьер выразил мнение, что протесты в Армении, в результате которых он возглавил правительство, являются следствием внутренних проблем, а не внешнеполитического курса.

    Ранее Пашинян заявил о своем желании наладить отношения с Турцией. Об этом сообщала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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