Британские ученые обнаружили новое средство от облысения

Лондон, 11 мая. Британские ученые обнаружили вещества, способные помочь людям, страдающим от облысения.

Как сообщает пресс-служба Манчестерского университета, сейчас облысение лечится двумя препаратами: миноксидилом и финастеридом, которые имеют массу побочных эффектов.

Университетские ученые провели исследование иммунодепрессанта циклоспорин А, среди побочных эффектов которого есть рост волос у пациентов.

Выяснилось, что препарат подавляет экспрессию гена SFRP1, который препятствует развитию некоторых тканей, в том числе и волосяных луковиц.

Исследователям теперь предстоит провести массу клинических испытаний, чтобы изучить действие препарата.

Ранее «Телеканал 360» сообщал, что американские исследователи разработали прибор для анализа количества и состава белка в организме человека. Новое изобретение может значительно увеличить скорость и точность диагностики заболеваний.