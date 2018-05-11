Меню
Общество
Британские ученые обнаружили новое средство от облысения
Спорт
На пост главного тренера «Зенита» претендуют пять кандидатов
Следующая новость
Загрузка...

    Британские ученые обнаружили новое средство от облысения

    75

    Британские ученые обнаружили новое средство от облысения

    Лондон, 11 мая. Британские ученые обнаружили вещества, способные помочь людям, страдающим от облысения. 

    Как сообщает пресс-служба Манчестерского университета, сейчас облысение лечится двумя препаратами: миноксидилом и финастеридом, которые имеют массу побочных эффектов.

    Университетские ученые провели исследование иммунодепрессанта циклоспорин А, среди побочных эффектов которого есть рост волос у пациентов.

    Выяснилось, что препарат подавляет экспрессию гена SFRP1, который препятствует развитию некоторых тканей, в том числе и волосяных луковиц. 

    Исследователям теперь предстоит провести массу клинических испытаний, чтобы изучить действие препарата.

    Британские ученые обнаружили новое средство от облысения

    Ранее «Телеканал 360» сообщал, что американские исследователи разработали прибор для анализа количества и состава белка в организме человека. Новое изобретение может значительно увеличить скорость и точность диагностики заболеваний.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.