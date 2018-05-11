Эксперт НАТО заявил о качественном усилении российской армии

Брюссель, 11 мая. Специалист исследовательского подразделения Североатлантического альянса Диего Руис Палмер заявил о масштабном возрождении российских вооруженных сил на протяжении последнего десятилетия. К такому заключению он пришел в рамках исследования, проведенного оборонным колледжом НАТО.

По словам специалиста, со времен окончания «холодной войны» российская армия существенно усилилась.

«С 2009 года становится все очевиднее, что Вооруженные силы России быстро восстанавливаются после почти двух десятилетий упадка и недостаточного внимания в период после окончания «холодной войны». Масштаб этого восстановления за десятилетие заметен», — утверждает Палмер.

Эксперт добавил, что Россия является «единственной страной Европы», способной провести внезапные учения и задействовать в ходе учебной подготовки более 60 тысяч военнослужащих.

Кроме того, усилению потенциала российских вооруженных сил способствовал опыт участия в сирийском урегулировании, — передает РИА Новости.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не допустит присутствия баз НАТО в стране. Об этом писала RT.