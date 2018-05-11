Конгрессмен призвал Белый дом немедленно возобновить финансирование «Белых касок» в Сирии

Вашингтон, 11 мая. Глава комитета по международным делам Палаты представителей США Эд Ройс призвал администрацию незамедлительно восстановить финансовую помощь организации «Белые каски» в Сирии.

В заявлении конгрессмена подчеркивается, что ключевой стратегией США в САР теперь должно стать «противодействие иранскому влиянию».

«Администрация должна начать с немедленного возобновления финансирования фонда по стабилизации (ситуации в Сирии), в том числе для «Белых касок», которые оказывают жизненно важную помощь тысячам мирных жителей», — заявил Ройс.

Напомним, 4 мая в СМИ появилась информация, что Госдепартамент США заморозил финансирование «Белых касок», сообщал RT. Позднее представитель ведомства сообщил, что Штаты в связи с запросом президента Дональда Трампа пересматривают программу помощи Сирии, включая финансовую поддержку организации.

Согласно официальным данным общественная организация «Белые Каски» занимается гуманитарной деятельностью в зоне конфликта в Сирии. Однако «Белых касок» неоднократно обвиняли в съемках постановочных сюжетов. Кроме того, в СМИ появлялись фотографии, на которых члены «Белых касок» были засняты с оружием и в военной форме.

Так, 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии, поводом к которому стала инсценировка химатаки в сирийском городе Дума. В Минобороны РФ ранее заявили, что «Белые каски» распространили фейковое видео якобы имевшей место химатаки, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал членов организации «жуликами».