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Конгрессмен призвал Белый дом немедленно возобновить финансирование «Белых касок» в Сирии
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    Конгрессмен призвал Белый дом немедленно возобновить финансирование «Белых касок» в Сирии

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    Конгрессмен призвал Белый дом немедленно возобновить финансирование «Белых касок» в Сирии

    Вашингтон, 11 мая. Глава комитета по международным делам Палаты представителей США Эд Ройс призвал администрацию незамедлительно восстановить финансовую помощь организации «Белые каски» в Сирии.

    В заявлении конгрессмена подчеркивается, что ключевой стратегией США в САР теперь должно стать «противодействие иранскому влиянию».

    «Администрация должна начать с немедленного возобновления финансирования фонда по стабилизации (ситуации в Сирии), в том числе для «Белых касок», которые оказывают жизненно важную помощь тысячам мирных жителей», — заявил Ройс.

    Напомним, 4 мая в СМИ появилась информация, что Госдепартамент США заморозил финансирование «Белых касок», сообщал RT. Позднее представитель ведомства сообщил, что Штаты в связи с запросом президента Дональда Трампа пересматривают программу помощи Сирии, включая финансовую поддержку организации. 

    Согласно официальным данным общественная организация «Белые Каски» занимается гуманитарной деятельностью в зоне конфликта в Сирии. Однако «Белых касок» неоднократно обвиняли в съемках постановочных сюжетов. Кроме того, в СМИ появлялись фотографии, на которых члены «Белых касок» были засняты с оружием и в военной форме.

    Так, 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии, поводом к которому стала инсценировка химатаки в сирийском городе Дума. В Минобороны РФ ранее заявили, что «Белые каски» распространили фейковое видео якобы имевшей место химатаки, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал членов организации «жуликами». 

    Автор: Олеся Волкова
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