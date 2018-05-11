МИД Украины: Германя хочет захватить рынок газа в ЕС за счет «Северного потока-2» 

Берлин, 11 мая. Возведение газопровода «Северный поток-2» позволит Германии взять под контроль рынок Европейского Союза. Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Ее слова цитирует украинский «Пятый канал».

Позицию канлера ФРГ Ангелы Меркель ипломат назвала «не столь категоричной». Зеркаль добавила, что газопровод «Северный поток-2» позволит немцам практически полностью взять под контроль газовый рынок ЕС.

Накануне глава компании Wintershall Марио Мерен назвал абсурдными заявления украинских политиков о том, что реализация проекта «Северный поток-2» несет угрозу энергетической безопасности ЕС. Он призвал помнить о дефиците газа на континенте, — пишет RT.

Ранее эксперт объяснил, почему использование газопровода «Северный поток-2» выгоднее Европе, чем дальнейшая эксплуатация ГТС Украины.