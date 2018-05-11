В Госдуме оценили желание Иванишвили возобновить диалог с Россией

Москва, 11 мая. Желание председателя правящей в Грузии партии Бидзины Иванишвили возобновить диалог с Россией улучшает атмосферу между двумя странами, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Затулин в интервью РИА Новости отметил, что в настоящее время «любой жест как бы улучшает атмосферу отношений» двух стран.

При этом парламентарий добавил, что обычно «как только начинается конкретный разговор, все возвращается на круги своя».

В пятницу, как сообщал RT, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили был утвержден на пост председателя правящей партии. Он выразил надежду на возобновление диалога с Россией.