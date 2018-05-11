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Сирия: почти 3,8 тыс. боевиков и членов их семей вывезены за сутки в Идлиб из Хамы и Хомса
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    Сирия: почти 3,8 тыс. боевиков и членов их семей вывезены за сутки в Идлиб из Хамы и Хомса

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    Сирия: почти 3,8 тыс. боевиков и членов их семей вывезены за сутки в Идлиб из Хамы и Хомса

    Хмеймим (Сирия), 11 мая. Колонна с 3797 боевиками и членами их семей начала движение из поселений на севере провинции Хомс и юга Хамы в направлении Идлиба, сообщил источник в сирийской службе безопасности.

    По данным источника, из Растан и Тальбиси выехали 70 автобусов и 60 частных машин. Они направились в Идлиб. В общей сложности колонна перевозит 3797 человек, из них 1285 боевиков, 882 женщины и 1630 детей.

    Как сообщает РИА Новости, это третья по счету колонна после достижения договоренности между правительством страны и главарями радикальных бандформирований при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. 

    Автор: Олеся Волкова
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