«Надо отрабатывать американские деньги»: Лоза прокомментировал слова Скрипки о России

Москва, 11 мая. Российский певец Юрий Лоза прокомментировал русофобское высказывание солиста украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки на концерте в Нидерландах.

Выступая в Гааге, Скрипка заявил, что рад играть в городе, «где будет скоро суд над Россией». Не менее трети зрителей покинули выступление артиста после этой фразы.

Лоза, комментируя высказывание украинского коллеги, отметил, что от его слов никому в России плохо не станет.

«Кто такой Скрипка вообще? Он кто? Политический деятель? От него что-то зависит?<…> Что он великий музыкант, что ли? Да нет, конечно. Какую его песню поют в мире?», — заявил Лоза в интервью «Телеканалу 360».

По его мнению, украинские артисты «настроены русофобски», поскольку им приходится выполнять «определенный заказ» США, «надо отрабатывать американские деньги».

Отметим, что это не первое русофобское высказывания Олега Скрипки. В прошлом году RT сообщал, что музыкант предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, поскольку те, по его мнению, «имеют низкий IQ».