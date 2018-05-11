Свыше 300 беженцев вернулись домой за последние сутки в Восточной Гуте и Хомсе — Центр примирения

Дамаск, 11 мая. Более 300 сирийских беженцев вернулись домой в Восточной Гуте и Хомсе за последние сутки. Такие данные в пятницу привел глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 207 человек, в Восточную Гуту - 134 человека???. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо», — отметил он.

Евтушенко также рассказал о гуманитарной помощи, оказанной сотрудниками Центра местным жителям. По его словам, жителям населенного пункта Кафер-Батна (провинция Дамаск) было передано 500 наборов с предметами первой необходимости, 500 продовольственных наборов и 900 литров питьевой воды. Таким образом, вес гуманитарного груза составил 12 тонн.