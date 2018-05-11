Сирия: тысячи жителей Пальмиры вернулись в свои дома после восстановления города

Хомс (Сирия), 11 мая. Тысячи жителей Пальмиры начали возвращаться в свой город, чтобы осмотреть восстановленные дома.

Как сообщает сирийское агентство САНА, член губернаторского совета Хомса Мохаммад Авад аль-Хамад рассказал, что в течение последних трех месяцев власти провинции связалась с местными жителями Пальмиры, которые покинули город, и призвали их вернуться в свои дома. Ремонтные бригады к тому времени завершили работы по восстановлению водоснабжения, электричества, ремонту канализационных систем, которые были разрушены боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Директор госкомпании по снабжению питьевой водой и оборудованию санитарных систем Хасан Хмейдан добавил, что источники воды из колодцев готовы и в настоящее время работают на дизель-генераторах, в то время как большая часть обеспечивается танкерами, а сеть водоснабжения проверена и готова на 80%.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ 2 марта 2017 года во второй раз полностью освободили сирийскую Пальмиру и ее историческую часть.

Ранее в мае сообщалось, что Министерство культуры Сирии обратилось к российским камнеобработчикам с просьбой помочь в восстановлении Пальмиры.

В конце прошлого года на полях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась презентация 3D-модели разрушенной боевиками Пальмиры. Ученые из Института истории материальной культуры РАН при поддержке экспертов из Эрмитажа трудились над трехмерным макетом больше года. Видеопрезентацию проекта опубликовал телеканал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.