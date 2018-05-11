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Россия зафиксировала нарушение перемирия в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Даръа
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    Россия зафиксировала нарушение перемирия в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Даръа

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    Россия зафиксировала нарушение перемирия в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Даръа

    Дамаск, 11 мая. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о новых нарушениях режима прекращения перемирия. Огонь велся в провинциях Алеппо, Латакия и Даръа, рассказал начальник Юрий Евтушенко.

    «Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течении суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакии и Даръа???», — отметил он.

    В то же время, по словам Евтушенко, ситуация в Восточной Гуте постепенно нормализуется. В настоящее время в городе Дума идет расчистка завалов, разминирование жилых домов и восстановление объектов инфраструктуры. Только за последние сутки саперы обезвредили 19 взрывных устройств, заложенных в домах и на придомовых территориях.

    Продолжается вывод боевиков, согласившихся сложить оружие. За восемь дней из населенных пунктов Ялда, Бабилла, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм было вывезено 3,2 тыс. боевиков и 5,1 тыс. членов их семей.

     

    Автор: Алексей Громов
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