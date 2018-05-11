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Политика
«Роснефть» открестилась от слов Леонтьева по Армении
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    «Роснефть» открестилась от слов Леонтьева по Армении

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    «Роснефть» открестилась от слов Леонтьева по Армении

    Москва, 11 мая. Компания «Роснефть» не разделяет позицию своего пресс-секретаря Михаила Леонтьева, который ранее сделал скандальное заявление по поводу отношений России и Армении.  Об этом в пятницу сообщает пресс-служба компании.

    «Частные высказывания журналиста Михаила Леонтьева не имеют ничего общего с позицией НК «Роснефть» в отношении сотрудничества с Арменией. Компания уважает выбор армянского народа и парламента страны», — говорится в заявлении.

    Представители «Роснефти» также напомнили, что корпорация работает на территории Армении и гарантирует выполнение всех поставок своим партнерам.

    Напомним, что ранее Михаил Леонтьев, выступая в эфире радиостанции «Комсомольская правда», заявил, что Армения существует только благодаря поддержке со стороны России. после этого представители армянской диаспоры собрались у офиса «Комсомольской правды» и потребовали извинений от пресс-секретаря «Роснефти».

    Автор: Антон Соколов
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