«Роснефть» открестилась от слов Леонтьева по Армении

Москва, 11 мая. Компания «Роснефть» не разделяет позицию своего пресс-секретаря Михаила Леонтьева, который ранее сделал скандальное заявление по поводу отношений России и Армении. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба компании.

«Частные высказывания журналиста Михаила Леонтьева не имеют ничего общего с позицией НК «Роснефть» в отношении сотрудничества с Арменией. Компания уважает выбор армянского народа и парламента страны», — говорится в заявлении.

Представители «Роснефти» также напомнили, что корпорация работает на территории Армении и гарантирует выполнение всех поставок своим партнерам.

Напомним, что ранее Михаил Леонтьев, выступая в эфире радиостанции «Комсомольская правда», заявил, что Армения существует только благодаря поддержке со стороны России. после этого представители армянской диаспоры собрались у офиса «Комсомольской правды» и потребовали извинений от пресс-секретаря «Роснефти».