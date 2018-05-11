«Не жилец»: помощница Трампа пошутила над больным раком мозга Маккейном

Вашингтон, 11 мая. Специальный помощник президента США Келли Сэдлер, выступая на внутреннем совещании, пошутила над сенатором Джоном Маккейном, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга.

Женщина заявила, что мнение сенатора можно не учитывать, поскольку «он уже не жилец». При этом остальные участники мероприятия не оценили чувство юмора Сэдлер. Сама она от комментариев отказалась, однако, как сообщает издание The Hill, впоследствии помощница Дональда Трампа все же позвонила дочери Маккейна и извинилась.

Напомним, что 81-летний сенатор Джон Маккейн в 2016 году был переизбран на шестой шестилетний срок в парламенте. В прошлом году врачи обнаружили у него прогрессирующую форму рака мозга.

Сенатор Маккейн известен своей ярко выраженной антироссийской риторикой. Он также неоднократно выступал в поддержку руководства Украины, которое пришло к власти путем государственного переворота.