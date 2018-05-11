Премьер-министр Армении встретился с лидером группы System of a Down

Ереван, 11 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с лидером группы Sytem of a Down Сержом Танкяном. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Армении.

В ходе встречи собеседники обсудили политическую ситуацию в Армении, а также новый состав кабинета министров. Танкян положительно оценил политические преобразования в Армении, а также пожелал успеха новому кабинету министров под руководством Никола Пашиняна.

Ранее парламент Армении избрал премьер-министром лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Кандидатуру Пашиняна на должность главы правительства поддержали 59 депутатов, 42 парламентария высказались против.