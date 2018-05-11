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Премьер-министр Армении встретился с лидером группы System of a Down
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    Премьер-министр Армении встретился с лидером группы System of a Down

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    Премьер-министр Армении встретился с лидером группы System of a Down

    Ереван, 11 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с лидером группы Sytem of a Down Сержом Танкяном. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Армении.

    В ходе встречи собеседники обсудили политическую ситуацию в Армении, а также новый состав кабинета министров. Танкян положительно оценил политические преобразования в Армении, а также пожелал успеха новому кабинету министров под руководством Никола Пашиняна.

    Ранее парламент Армении избрал премьер-министром лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Кандидатуру Пашиняна на должность главы правительства поддержали 59 депутатов, 42 парламентария высказались против.

    Автор: Алексей Громов
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