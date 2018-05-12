Сирия новости 12 мая 07.00: курды готовят 37 новых боевиков; Израиль отменил режим тревоги в районе Голанских высот

Сирия, 12 мая. Курды готовят 37 новых боевиков; Израиль отменил режим тревоги в районе Голанских высот; ИГ1 напало на САА в районе Сальхии, воспользовавшись песчаной бурей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: успешно провели операцию против ИГ в пустыне «Бадия».

«Исламское государство»:1 воспользовавшись песчаной бурей, напало на позиции САА в районе Сальхии на правом берегу Евфрата.

«Демократические силы Сирии»: готовят 37 новых боевиков, чтобы отправить их на фронт.

Израиль: отменил режим тревоги на Голанских высотах.

Провинция Дамаск

На юге Дамаска, в районах Хаджар аль-Асвад и Южный Ярмук, продолжаются ожесточенные бои между сирийскими правительственными войсками и боевиками «Исламского государства», однако террористам с каждым днем все сложнее и сложнее оказывать сопротивление из-за истощающегося запаса боеприпасов и прочих ресурсов. По этой причине в западных районах Ат-Тадамуна ИГ все чаще вынуждено переходить к рукопашным схваткам против военнослужащих САА. Об этом пишет источник в Twitter (@SyriawatanNews). Тем не менее, отмечается, что «Исламское государство» активно использует боевиков-смертников для атаки бронетехники сирийских войск.

По сообщениям источника в Twitter (@Sohayb_Masri1), террористы пытаются атаковать тыловые позиции сирийской армии, используя сеть подземных коммуникаций в Хаджар аль-Асваде.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Muraselon пишет, что сирийские правительственные войска провели широкомасштабную военную операцию по зачистке пустыни «Бадия» в провинции Дейр-эз-Зор от остатков боевиков ИГ, в ходе чего САА восстановила контроль над районами Аль-Файда, Файлат-бен Мовейн и Аль-Тамма.

Telegram-канал @dierezzore5 cообщает о боестолкновениях между правительственными войсками и боевиками «Исламского государства» в районе населенного пункта Сальхия. Отмечается, что террористы совершили нападение под покровом песчаной бури.

В районе подконтрольного «Исламскому государству» города Хаджин местными источникам было замечено несколько пикапов коалиции, которые собирали местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал @nors2017.

Провинция Хасака

Официальный аккаунт «Демократических сил Сирии» в Twitter (@QSD_Jabha) сообщает, что 37 новых боевиков курдских вооруженных формирований вступят в ряды SDF и отправятся на фронт после прохождения снайперской и саперной подготовки.

Напомним, «Демократические силы Сирии» в ходе декларируемой борьбы с «Исламским государством» захватили значительную часть провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. На захваченных территориях курдские власти навязывают местному арабскому населению свои законы и традиции, проводит репрессии в отношении несогласных, а также принуждает мирных жителей вступать в ряды SDF.

Провинция Аль-Кунейтра

Telegram-канал @NovostiDamask передает, что режим тревоги, введенный Израилем в районе Голанских высот, отменен. Бомбоубежища будут закрыты, а ограничение на передвижение в регионе — сняты.

Напомним, Израиль ввел режим тревоги 8 мая, после чего нанес ракетный удар по позициям проиранских формирований в районе населенного пункта Аль-Кисва. Обстрел сирийской территории продолжился на следующую ночь, когда снова были атакованы проиранские формирования, но на этот раз в населенном пункте Аль-Баас. За этим последовал ответный ракетный удар проправительственных сил уже по позициям израильтян в районе горы Хермон. Всего по позициям ЦАХАЛ было выпущено 20 ракет. Однако Израиль не остановился на этом и нанес еще один удар уже по жилому комплексу Муадамия в районе Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)