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Ученые выяснили, как очки влияют на успеваемость школьников
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    Ученые выяснили, как очки влияют на успеваемость школьников

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    Ученые выяснили, как очки влияют на успеваемость школьников

    Москва, 11 мая. Ученые выяснили, как проблемы со зрением влияют на школьную успеваемость детей из малообеспеченных семей.  Соответствующее исследование было опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.

    В исследовании принимали участие более 2,5 тысяч детей из разных городов Китая. Как выяснилось, у 1,2 тысячи учащихся были проблемы со зрением, однако только 27% школьников, которые нуждались в очках, носили их.  Исследователи решили разделить детей на две группы: первая группа получала бесплатные очки в середине учебного года, другая – в конце.

    В конце учебного года дети прошли тестирование по математике, а также рассказали, как часто они носят очки. Как выяснилось, те, кто начал корректировать зрение в середине учебного года, показал более высокие оценки, чем другая группа. Кроме того из первой группы 75% детей регулярно пользовались очками, во второй группе – 55%.  

    Автор: Дарья Смолина
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