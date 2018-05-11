Ученые выяснили, как очки влияют на успеваемость школьников

Москва, 11 мая. Ученые выяснили, как проблемы со зрением влияют на школьную успеваемость детей из малообеспеченных семей. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.

В исследовании принимали участие более 2,5 тысяч детей из разных городов Китая. Как выяснилось, у 1,2 тысячи учащихся были проблемы со зрением, однако только 27% школьников, которые нуждались в очках, носили их. Исследователи решили разделить детей на две группы: первая группа получала бесплатные очки в середине учебного года, другая – в конце.

В конце учебного года дети прошли тестирование по математике, а также рассказали, как часто они носят очки. Как выяснилось, те, кто начал корректировать зрение в середине учебного года, показал более высокие оценки, чем другая группа. Кроме того из первой группы 75% детей регулярно пользовались очками, во второй группе – 55%.