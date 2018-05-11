Кудрин может повысить статус Счетной палаты — эксперт

Москва, 11 мая. Глава Центра стратегических разработок, бывший министру финансов Алексей Кудрин может возглавить Счетную палату. По мнению политологов, в случае его утверждения на должность главы Счетной палаты, Кудрин сможет претендовать на пост премьер-министра РФ через три-четыре года, передает РИА Новости.

По мнению профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимира Слатинова, Кудрина было необходимо интегрировать во властные структуры, так как в нынешнем политическом цикле его роль неформального эксперта уже неудовлетворительна.

«С учетом нынешних задач и политического контекста необходима была формализация статуса Кудрина в системе власти», — сказал Слатинов.

Он также добавил, что большая часть идей Кудрина получила положительную оценку со стороны власти, поэтому в России можно ожидать увеличение затрат на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

«То есть его идеи реализуют, и теперь сам Кудрин в новой должности будет контролировать расходы государства на эти масштабные реформы», — добавил Слатинов.

Эксперт подчеркнул, что в случае утверждения Кудрина в должности главы Счетной палаты, может произойти обновление этого органа, который будет выполнять надполитические, инадбюрократические функции, благодаря чему общество будет видеть, на что и как тратятся бюджетные средства.