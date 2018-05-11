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«Сухой» поставит самолеты Ирану, несмотря на американские санкции
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    «Сухой» поставит самолеты Ирану, несмотря на американские санкции

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    «Сухой» поставит самолеты Ирану, несмотря на американские санкции

    Москва, 11 мая. Авиакомпания «Гражданские самолеты Сухого» не откажется от ранее согласованных поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 — SSJ100R Ирану, несмотря на санкции, которые были введены США против исламской республики. Об этом в пятницу заявил официальный представитель «Сухого».

    «ГСС продолжит работу с иранскими авиакомпаниями в рамках предварительных соглашений, подписанных на Eurasia Air Show в апреле 2018 года. Стороны детально прорабатывают возможность поставки обновленной версии самолета – SSJ100R», — пояснил он агентству РИА Новости.

    По его словам, при разработке новой версии самолета SSJ100R ставятся задачи снизить его стоимость, повысить гибкость в послепродажном обслуживании  и расширить рынки сбыта.

    Власти США на днях заявили о намерении выйти в одностороннем порядке из иранской ядерной сделки, которая предполагает отмену санкций в обмен на допуск инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты. Россия и многие европейские страны раскритиковали Вашингтон, который поставил под угрозу срыва дипломатическое соглашение «Шестерки» и Ирана, одобренное ООН.

    Автор: Антон Соколов
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