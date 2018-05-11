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Стало известно, чего добиваются США выходом из ядерной сделки с Ираном
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    Стало известно, чего добиваются США выходом из ядерной сделки с Ираном

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    Стало известно, чего добиваются США выходом из ядерной сделки с Ираном

    Вашингтон, 11 мая. Власти США инициировали расторжение ядерной сделки с Ираном, чтобы вновь сесть за стол переговоров. Об этом в пятницу заявил неназванный высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США.

    «Цель — достичь той точки, когда мы вновь сядем за стол переговоров с иранцами и начнем переговоры по новой сделке. Я не думаю, что это настанет сегодня или завтра, но да, это является конечной целью», — отметил он

    Как сообщает издание Foreign Policy, Белый дом не собирается обращаться в Совбез ООН, чтобы возобновить ранее отмененные санкции против Ирана.  

    Отметим, что 8 марта президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в одностороннем порядке расторгнуть договор о ядерной сделке с Ираном, который в 2015 году подписал его предшественник Барак Обама, Тегеран и страны «Шестерки» (Россия, США, Великобритания, Германия, Франция и Китай).

    Член Совета Федерации России Константин Косачев ранее заявил, что действия США по выходу из иранской ядерной сделки требуют обсуждения в Совбезе ООН, поскольку речь идет о нарушении резолюции Совета Безопасности.

    Автор: Антон Соколов
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