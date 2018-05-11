Концерт украинского музыканта отменили во Львове из-за его выступления в Москве в День Победы

Киев, 11 мая. Концерт украинского певца Виталия Козловского отменен во Львове из-за выступления артиста в Москве на мероприятиях в честь Дня Победы.

Виталий Козловский должен был дать концерт на площадке клуба «Галерея Рыцарей» 18 мая.

«В связи с выступлением артиста в Москве запланированное выступление Виталия Козловского 18 мая отменили», — говорится на странице клуба в соцсети Facebook.

Козловский рассказал, что приглашение приехать в Москву он получил от украинцев, которые проживают в столице России. По его словам, своим выступлением он почтил память ветеранов Великой Отечественной войны.