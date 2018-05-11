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Концерт украинского музыканта отменили во Львове из-за его выступления в Москве в День Победы
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    Концерт украинского музыканта отменили во Львове из-за его выступления в Москве в День Победы

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    Концерт украинского музыканта отменили во Львове из-за его выступления в Москве в День Победы

    Киев, 11 мая. Концерт украинского певца Виталия Козловского отменен во Львове из-за выступления артиста в Москве на мероприятиях в честь Дня Победы.

    Виталий Козловский должен был дать концерт на площадке клуба «Галерея Рыцарей» 18 мая.

    «В связи с выступлением артиста в Москве запланированное выступление Виталия Козловского 18 мая отменили», — говорится на странице клуба в соцсети Facebook.

    Козловский рассказал, что приглашение приехать в Москву он получил от украинцев, которые проживают в столице России. По его словам, своим выступлением он почтил память ветеранов Великой Отечественной войны.

    «Во время концерта получил записку: «Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!». Я понял, что сделал все правильно», — цитирует ТАСС певца.

    Автор: Дарья Смолина
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