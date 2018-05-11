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В Москве скончалась актриса театра «Современник» Мария Шверубович
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    В Москве скончалась актриса театра «Современник» Мария Шверубович

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    В Москве скончалась актриса театра «Современник» Мария Шверубович

    Москва, 11 мая. Российская актриса Мария Шверубович скончалась в Москве на 69-м году жизни. Об этом сообщила дочь артистки Ольга Любимова.

    «Помолитесь, пожалуйста, о маме. Маши больше нет», — написала Любимова на своей странице в Facebook.

    В настоящее время причины смерти Марии Шверубович не известны. Дата и место прощания с актрисой станут известны в ближайшее время.

    Шверубович родилась в 1949 году. Ее дед Василий Качалов был знаменитым актером. Отец Марии Шверубович был заведующим постановочной частью Московского художественного академического театра имени А.П. Чехова, а также педагогом школы-студии при театре. Шверубович работала актрисой в театре «Современник» и на радио.

    Автор: Алексей Громов
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