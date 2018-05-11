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Киркоров назвал единственное обстоятельство, омрачившее его радость от «Евровидения»
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    Киркоров назвал единственное обстоятельство, омрачившее его радость от «Евровидения»

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    Киркоров назвал единственное обстоятельство, омрачившее его радость от «Евровидения»

    Москва, 11 мая. Известный российский певец Филипп Киркоров, который присутствует на «Евровидении» в качестве автора песен для молдавской группы «ДоРеДос», заявил, что он очень расстроен из-за того, что представительница России Юлия Самойлова так и не пробилась в финал.

    По его словам, это обстоятельство омрачило его радость от выхода в первую двадцатку «ДоРеДос».

    «Только одно обстоятельство омрачила мою радость от выхода в финал группы «ДоРеДос», это то, что в число финалистов не попала Юлечка Самойлова. Я хочу выразить ей слова поддержки! Она невероятно смелая, храбрая!» — цитирует певца «Комсомольская правда».

    Напомним, что Самойлова выступала на «Евровидении» с песней I Won't Break. Сама девушка призналась, что очень подавлена, поскольку выйти в финал «Евровидения» было ее мечтой. Судя по снимкам, сделанным с «Евровидения», от обиды и разочарования Самойлова не могла сдержать слез.

    Автор: Антон Соколов
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