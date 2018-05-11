Киркоров назвал единственное обстоятельство, омрачившее его радость от «Евровидения»

Москва, 11 мая. Известный российский певец Филипп Киркоров, который присутствует на «Евровидении» в качестве автора песен для молдавской группы «ДоРеДос», заявил, что он очень расстроен из-за того, что представительница России Юлия Самойлова так и не пробилась в финал.

По его словам, это обстоятельство омрачило его радость от выхода в первую двадцатку «ДоРеДос».

«Только одно обстоятельство омрачила мою радость от выхода в финал группы «ДоРеДос», это то, что в число финалистов не попала Юлечка Самойлова. Я хочу выразить ей слова поддержки! Она невероятно смелая, храбрая!» — цитирует певца «Комсомольская правда».

Напомним, что Самойлова выступала на «Евровидении» с песней I Won't Break. Сама девушка призналась, что очень подавлена, поскольку выйти в финал «Евровидения» было ее мечтой. Судя по снимкам, сделанным с «Евровидения», от обиды и разочарования Самойлова не могла сдержать слез.