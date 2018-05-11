Джазовый музыкант Михаил Альперин скончался на 62-м году жизни

Осло, 11 мая. Советский джазовый пианист Михаил Альперин скончался на 62-м году жизни в Осло в пятницу, 11 мая.

Музыкант умер после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил ректор Музыкальной академии Ослов Петер Турнквист.

«Насколько мне известно, он был окружен заботой, рядом с ним находилась его супруга. Вплоть до самого недавнего времени он продолжал преподавать и планировал дать еще несколько концертов», — приводит ТАСС слова Турнквиста.

Михаил Альперин родился в 1956 году в городе Каменец-Подольский. Он работал в ансамблях «Арсенал», Moscow Art Trio. Музыкант принимал участие в международных джазовых фестивалях. В 1991 году он переехал в Норвегию.



