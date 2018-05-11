Меню
Общество
Джазовый музыкант Михаил Альперин скончался на 62-м году жизни
Политика
«Не жилец»: помощница Трампа пошутила над больным раком мозга Маккейном
Следующая новость
Загрузка...

    Джазовый музыкант Михаил Альперин скончался на 62-м году жизни

    209

    Джазовый музыкант Михаил Альперин скончался на 62-м году жизни

    Осло, 11 мая. Советский джазовый пианист Михаил Альперин скончался на 62-м году жизни в Осло в пятницу, 11 мая.

    Музыкант умер после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил ректор Музыкальной академии Ослов Петер Турнквист.

    «Насколько мне известно, он был окружен заботой, рядом с ним находилась его супруга. Вплоть до самого недавнего времени он продолжал преподавать и планировал дать еще несколько концертов», — приводит ТАСС слова Турнквиста.

    Михаил Альперин родился в 1956 году в городе Каменец-Подольский. Он работал в ансамблях «Арсенал», Moscow Art Trio. Музыкант принимал участие в международных джазовых фестивалях. В 1991 году он переехал в Норвегию.


     

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.