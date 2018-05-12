Сирия итоги за сутки на 12 мая 06.00: ВКС РФ уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме, в Идлибе нейтрализовано несколько десятков боевиков «Ан-Нусры»

Сирия, 12 мая. ВКС РФ уничтожили штаб группировки «Джейш аль-Изза» в Хаме, в Идлибе ликвидировано несколько десятков боевиков «Тахрир аш-Шам», САА наступает на позиции ИГ1 в Хаджар аль-Асваде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций ИГ в Дамаске и Дейр-эз-Зоре, отбили атаку «Ан-Нусры» в Идлибе, при поддержке ВКС РФ атаковали «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: обстреляло мирные районы Дамаска, вело бои с САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла десятки боевиков в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа, потеряла штаб в Хаме.

ВВС Турции: нанесли удары по позициям YPG в Алеппо.

Провинция Дамаск

Утром информационное агентство Damascus Now сообщало в Telegram (@damascus_now_ar), что террористы «Исламского государства», базирующиеся недалеко от лагеря беженцев Ярмук, открыли огонь по мирным районам Аз-Захира и Ат-Тадамун на окраинах сирийской столицы. В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел опорных пунктов радикальных исламистов, писал военный Twitter-канал (@SyriawatanNews).

Подконтрольные ИГИЛ1 СМИ передавали, что при столкновениях в районе Ярмука радикалами было убито трое солдат армии САР. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@Terror_Monitor). Подтверждений со стороны официальных источников не поступало.

Также перестрелки между САА и ИГ продолжались в районе Хаджар аль-Асвад. Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что правительственные войска САР штурмовали здание школы Базель.

Местный Telegram-канал (@Syria_2_4) передавал, что над зданием местного совета в районе Бабилла подняли сирийский флаг. Позже знамена САР появились над поселением Бейт Сахм.

Жители Дамаска вышли на митинг в поддержку населения городов Аль-Фуа и Кефрая провинции Идлиб. Об этом писал источник в Twitter (@sayed_ridha).

Провинция Алеппо

ВВС Турции нанесли удары по пунктам дислокации курдских Отрядов народного ополчения (YPG) в районе деревни Корт Каляк недалеко от Африна. О боевых вылетах турецкой авиации писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

В квартале Аль-Маади административного центра провинции Алеппо прогремел взрыв, передавал военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло двое мирных жителей города, еще трое гражданских получили тяжелые ранения.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Шейх Надир, передавал местный Twitter-канал (@RealNewsAleppo). Автор публикации отмечал, что российские врачи провели медицинские осмотры всех нуждающихся.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс продолжилась эвакуация членов незаконных вооруженных формирований, которые сдали свои позиции и оружие Сирийской арабской армии (САА). Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). К вечеру, по сведениям автора публикации, окрестности Ар-Растана покинуло 60 автобусов с повстанцами и членами их семей. Напомним, в соответствии с соглашением между главарями группировок и сирийским правительством боевики сдают все имеющееся у них вооружение, получая взамен возможность уехать в провинции Идлиб и Алеппо.

Twitter-канал (@SyriawatanNews) передавал, что мирные жители Пальмиры начали возвращаться в свои дома.

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от города Абу Кемаль зафиксированы столкновения между террористами «Исламского государства» и проправительственными силами. О перестрелках на востоке провинции Дейр-эз-Зор писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor).

Напомним, банды ИГИЛ скрываются на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях региона. Twitter-канал (@ DefenseUnits) сообщал, что в районе деревни Багус отмечались перестрелки между курдами и ИГ. Ранее столкновения фиксировались в окрестностях поселений Хаджин, Аль-Бухатыр и Аль-Багур. Однако сведений о потерях террористов не поступало. В то же время стало известно, что ИГИЛовцы казнили пятерых мирных жителей провинции.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе поселения Аль-Харак на востоке провинции Даръа. О перестрелках писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham).

Позже информационное агентство SANA писало, что радикальные исламисты нанесли артиллерийские удары по жилым районам Аль-Махатта и Дахия административного центра региона. В результате действий боевиков пострадало два местных жителя. В ответ на агрессию оппозиционных группировок Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел позиций вооруженных формирований в пригородах Даръа.

В западной части провинции продолжалось противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной ИГИЛ группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Боестолкновения отмечались недалеко от города Хит.

Провинция Идлиб

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что бойцы правительственных войск САР, базирующиеся в Аль-Фуа и Кефрае, предотвратили проникновение радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на близлежащие фермы. В результате вооруженных столкновений, по сведениям автора публикации, были ликвидированы десятки боевиков.

Военный источник передавал в Telegram (@emaannewscenter1), что ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. ВВС Сирии атаковали опорные пункты радикальных исламистов недалеко от деревни Рам Хамдан, передавал военный источник в Telegram (@NRVR11).

Местный Telegram-канал (@emaannewscenter1) сообщал, что на трассе между населенными пунктами Харем и Салькин на севере провинции Идлиб неизвестный на мотоцикле расстрелял группу боевиков.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжилась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что российские летчики уничтожили недалеко от города штаб группировки «Джейш аль-Изза». По данным военного Telegram-канала (@emaannewscenter1), артиллерия правительственных войск атаковала укрепрайоны боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Аз-Закията.

В поселение Калаат Аль-Мудик прибыла группа боевиков, депортированных из Дамаска, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

В районе деревни Талль Вассет на западе провинции Хама были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях между САА и боевиками писал военный источник в Telegram (@emaannewscenter1).

Недалеко от населенного пункта Сахль аль-Габ радикалы группировки «Фурсан ад-Дин» роют траншеи и готовятся к противостоянию с правительственными войсками САР. Об этом сообщил мирный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham).

Ирак

В провинции Дияла были арестованы двое высокопоставленных членов «Исламского государства», передавало информационное агентство Iraqi News.

Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) писал, что ВВС Ирака уничтожили около 40 главарей ИГИЛ во время их встречи.

Одновременно с этим подконтрольное ИГ информационное агентство «Аль-Амак» сообщало, что радикальные исламисты убили шестерых бойцов ополчения «Хашд аш-Шааби» к востоку от Тикрита.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)