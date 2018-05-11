Захарова раскрыла, как «ветераны АТО» угрожали в ООН расправой дипломату из РФ

Нью-Йорк, 11 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «ветераны АТО» угрожали российскому дипломату в штаб-квартире ООН.

По ее словам, инцидент произошел 9 мая в штаб-квартире ООН, где проходили заседания комитета Генеральной Ассамблеи. Украинская делегация проводила на площадке ООН мероприятие, в котором принял участие сотрудник Департамента информации и печати МИД РФ. Кроме того, на данном мероприятии присутствовали «ветераны АТО», принимавшие участие в боевых действиях против ДНР и ЛНР в Донбассе

«Люди в камуфляже, в кулуарах ООН подошли к российскому представителю - сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах», — заявила Захарова.

Она также добавила, что Киев не первый раз предпринимает попытки по запугиванию сотрудников МИД РФ, напомнив, что ранее на украинском сайте «Миротворец» были опубликованы персональные данные сотрудников МИД России.