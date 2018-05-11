«Отдай сумку, Надя!»: Матиос рассказал, сколько гранат Савченко приносила в Раду

Киев, 11 мая. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко приносила в парламент как минимум три гранаты. Об этом в пятницу заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, именно столько боеприпасов конфисковали коллеги Савченко, которые выводили ее из зала Рады.

Матиос отметил, что поинтересовался содержимым сумки Савченко, когда заметил, как она оттягивает плечо народной избранницы. Со словами «Надя, вы что, камни носите» он попытался приподнять сумку и нащупал гранату.

«Я знаю, что такое граната. Я говорю: «Отдай сумку, Надя!». Она: «Нет». Я говорю: «Ну, у тебя там запрещенные вещи», — рассказал Матиос, выступая на украинском радио.

В ответ, вспоминает прокурор, Савченко засунула руку в карман пальто, где «она хранила пистолет». Таким образом, как утверждает гособвинитель, он никак не мог остановить женщину, направляющуюся в Раду.

Напомним, что ранее суд арестовал Савченко за подготовку взрывов в парламенте и правительственном квартале. Это произошло после того, как депутат принесла на заседание в Раду наградной пистолет и гранаты, которые стали причиной паники и эвакуации парламента.