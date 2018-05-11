Кубанский школьник порезал стеклом горло 12-летней девочке

Краснодар, 11 мая. Восьмиклассник порезал стеклом горло 12-летней девочке в парке. Инцидент произошел в станице Еремизино-Борисовской Краснодарского края 8 мая.

Мама рассказала, что в этот день ее дочь была в школе, где проходила репетиция к Дню Победы. Как только закончилась репетиция, она пошла в Дом культуры, чтобы отдать костюм. По словам ребенка, она сдала костюм, а после решила покататься на качелях рядом с Домом культуры.

Когда она была на качелях, к ней подошел мальчик и сказал, что ее зовет сестра. Девочка проследовала за восьмиклассником, который повел ее вглубь парка. После он поставил портфель возле дерева и начал душить 12-летнюю девочку.

«После она пришла в себя и увидела, что окровавленное стеклышко лежало на ней. Она его откинула в сторону и попыталась встать, но ей было тяжело, потому что ноги онемели. Она с трудом дошла до ДК (Дом культуры), где ее нашли», — цитирует «Телеканал 360» сообщение мамы ребенка.

В другом сообщении мама ребенка рассказала, что ей звонили из школы и сообщили, что ее дочь якобы получила ранение, когда качалась на качелях в парке, и ее повезли в амбулаторию сельского поселения. Когда женщина приехала в больницу, то не сразу смогла попасть к своему ребенку. По словам матери, ей не показывали дочь, дали ее только руку и попросили поговорить с ней. Родитель, увидев свою дочь, рассказала, что ее ребенок была вся в крови, бледно-синяя и еле дышала.