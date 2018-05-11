Сирия новости 11 мая 22.30: при взрыве в Алеппо погибло два мирных жителя, в Идлибе неизвестный расстрелял группу боевиков

Сирия, 11 мая. При взрыве в Алеппо погибло двое гражданских, в Идлибе неизвестный расстрелял группу боевиков, жители Дамаска вышли на митинг в поддержку населения Аль-Фуа и Кефраи. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ1 в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурией» в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: организовала взрыв в Идлибе.

ВВС Турции: наносят удары по позициям YPG в Алеппо.

Провинция Дамаск

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что в районе Бейт Сахм подняли сирийские флаги. Напомним, это поселение к югу от Дамаска было освобождено от боевиков радикальных формирований наряду с Ялдой и Бабиллой.

В это же время в районе Хаджар аль-Асвад, так же расположенном в южном пригороде сирийской столицы, продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства»1.

Жители Дамаска вышли на митинг в поддержку населения городов Аль-Фуа и Кефрая провинции Идлиб. Об этом пишет Twitter-канал (@sayed_ridha).

Провинция Алеппо

В квартале Аль-Маади административного центра провинции Алеппо прогремел взрыв, передает военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло двое мирных жителей города, еще трое гражданских получили тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что ВВС Турции наносят удары по опорным пунктам курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Африн на севере региона. Также в населенный пункт переброшено подкрепление турецкой армии. Бойцы расчищают завалы и проводят работы по разминированию дорог.

Провинция Хомс

Новая партия из 60 автобусов с боевиками и членами их семей покинули анклав на севере провинции Хомс и отправились в Идлиб. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). Напомним, повстанцы получили возможность беспрепятственно выехать с территории региона после того, как сдали свои позиции, а также все имеющееся оружие правительственным войскам САР.

Ранее сообщалось, что в Пальмиру из лагерей для беженцев начали возвращаться мирные жители.

Провинция Идлиб

Местный Telegram-канал (@emaannewscenter1) сообщает, что на трассе между населенными пунктами Харем и Салькин на севере провинции Идлиб неизвестный на мотоцикле расстрелял группу боевиков.

Ранее сообщалось, что на юге региона возобновились вооруженные столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурией». По сведениям местных источников, коалиция группировок «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» организовала подрыв пикапа связанного с «Ан-Нусрой» формирования «Джейш аль-Изза».

Провинция Хама

В районе деревни Талль Вассет на западе провинции Хама зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях между САА и боевиками пишет военный источник в Telegram (@emaannewscenter1).

Недалеко от населенного пункта Сахль аль-Габ радикалы группировки «Фурсан ад-Дин» роют траншеи и готовятся к противостоянию с правительственными войсками САР. Об этом сообщает мирный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)