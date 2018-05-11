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Министр финансов Франции призвал страны ЕС «не быть вассалами США»
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    Министр финансов Франции призвал страны ЕС «не быть вассалами США»

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    Министр финансов Франции призвал страны ЕС «не быть вассалами США»

    Париж, 11 мая. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр призвал Евросоюз дать более решительный отпор президенту США Дональду Трампу в вопросе ядерной сделки с Ираном, а не вести себя как «вассал» Соединенных Штатов. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

    «Хотим ли мы быть вассалами, которые подчиняются решениям, принятым США, цепляясь за подол своих штанов? Или мы скажем, что у нас есть свои экономические интересы?» — заявил Ле Мэр.

    Министр также добавил, что Евросоюзу не стоит принимать придерживаться позиции США, которые пытаются взять на себя роль «мирового экономического полицейского». По его словам, предприятия и компании из ЕС могут понести ощутимые в коммерческих сделках, которые были заключены с иранской стороной. При этом под ударом могут оказаться нефтяные компании и европейские автопроизводители.

    Автор: Алексей Громов
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