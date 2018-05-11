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Немецкому пропагандисту Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-2018
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    Немецкому пропагандисту Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-2018

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    Немецкому пропагандисту Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-2018

    Москва, 11 мая. Журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту, который неоднократно делал передачи про допинг-скандал, отказано в выдаче российской визы, а это значит, что он будет вынужден пропустить чемпионат мира по футболу.

    Как сообщает пресс-служба ARD, репортер оказался в списке «нежелательных персон», в связи с чем ему отказано во въезде в Россию. Руководство телеканала назвало это «беспрецедентным ограничением свободы слова» и выразило надежду на то, что российские власти пересмотрят свое решение.

    Отметим, что деятельность Зеппельта неоднократно подвергалась критике со стороны ряда экспертов. Так, например, президент Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев ранее заявлял, что Зеппельт является продажным журналистом и нападает на российский спорт по заказу США, как и другой известный разоблачитель — экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

    В апреле Зеппельт заявил о том, что в России началась новая волна допинг-скандалов, когда международные федерации якобы  нашли 4500 положительных проб у российских спортсменов. Это сообщение так и не было подтверждено.

    Автор: Антон Соколов
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