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Уборщик из Таджикистана попытался изнасиловать в «Шереметьево» артистку из Южной Кореи
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    Уборщик из Таджикистана попытался изнасиловать в «Шереметьево» артистку из Южной Кореи

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    Уборщик из Таджикистана попытался изнасиловать в «Шереметьево» артистку из Южной Кореи

    Москва, 11 мая. Уборщик из Таджикистана пытался изнасиловать корейскую артистку эротического шоу в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает Mash.

    Девушка рассказала, что в туалете московского аэропорта она встретилась с уборщиком. По ее словам, он прижал и попытался изнасиловать ее. Корейская модель обратилась за помощью в полицию. По словам гражданина Таджикистана, он только обнял ее, подумав, что она его землячка.

    Как выяснилось, девушка летела в Прагу с пересадкой в Москве. Инцидент, как сообщает Mash, произошел пару дней назад. Как стало известно, позже корейская модель отказалась от обвинений и улетела в Прагу.

    Автор: Дарья Смолина
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