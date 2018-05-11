Уборщик из Таджикистана попытался изнасиловать в «Шереметьево» артистку из Южной Кореи

Москва, 11 мая. Уборщик из Таджикистана пытался изнасиловать корейскую артистку эротического шоу в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает Mash.

Девушка рассказала, что в туалете московского аэропорта она встретилась с уборщиком. По ее словам, он прижал и попытался изнасиловать ее. Корейская модель обратилась за помощью в полицию. По словам гражданина Таджикистана, он только обнял ее, подумав, что она его землячка.

Как выяснилось, девушка летела в Прагу с пересадкой в Москве. Инцидент, как сообщает Mash, произошел пару дней назад. Как стало известно, позже корейская модель отказалась от обвинений и улетела в Прагу.