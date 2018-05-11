Глаз да глаз: автомобильные номера в России оснастят электронными чипами

Москва, 11 мая. Министерство внутренних дел России планирует оснастить электронными чипами государственные автомобильные номера. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В настоящее время в ведомстве прорабатывается механизм реализации данной инициативы. Полная информация станет известна после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон.

В ведомстве также отметили, что установка электронных чипов на государственные автомобильные номера помогут выявлять угоны и оперативно привлекать нарушителей к ответственности. Предполагается, что электронные чипы будут считываться камерами фотофиксации.