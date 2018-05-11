«Пенсии повысятся»: в Совфеде успокоили россиян в связи с предложением Минфина урезать расходы

Москва, 11 мая. Россиянам не следует опасаться сокращения пенсий в ближайшем будущем. Об этом в пятницу заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, комментируя предложение Минфина сократить расходы на пенсионное обеспечение в 2018 году.

По ее словам, речь в данном случае идет всего лишь о перераспределении бюджетных средств. Урезание бюджетных расходов на пенсии произойдет одновременно с увеличением расходов Пенсионного фонда, который в этом году планирует потратить на выплаты 7,35 трлн рублей.

«Когда уменьшаются расходы на пенсионные статьи или транспорт, это делается только за счет увеличения доходов по страховым и иным платежам, либо других источников», — рассказала Бибикова «ПолитЭксперту».

Таким образом, размер пенсий уменьшен не будет. И даже более того, власти поставили задачу индексировать пенсии выше уровня инфляции в этом году, а в следующие годы перед правительством стоит задача снизить разницу между пенсиями и зарплатами.