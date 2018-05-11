Сирия: позиции террористов ИГ в южных районах Дамаска попали на видео

Дамаск, 11 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступательную операцию на позиции боевиков в южных пригородах Дамаска. В настоящее время правительственные силы штурмуют последний рубеж обороны боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ) в лагере Ярмук на юге Дамаска.

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Накануне в Сети появился видеоролик, на котором запечатлены позиции террористов ИГ1 на южных окраинах Дамаска. На кадрах можно увидеть район Хаджар аль-Асвад и лагерь Ярмук, который удерживают террористы ИГ. Стоит отметить, что наступательные действия САА в этих районах затруднены из-за плотной городской застройки.

1 Организация запрещена на территории РФ.