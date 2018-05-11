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«Хуже Самойловой не выступал никто»: критик назвал причину провала России на «Евровидении»
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    «Хуже Самойловой не выступал никто»: критик назвал причину провала России на «Евровидении»

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    «Хуже Самойловой не выступал никто»: критик назвал причину провала России на «Евровидении»

    Москва, 11 мая. Второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение» завершился неудачно для России. Юлия Самойлова, которая представляла нашу страну на конкурсе, не смогла выйти в финал «Евровидения», который пройдет 12 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему же россиянка не смогла пробиться в финал песенного конкурса.

    Юлия Самойлова, выступавшая во втором полуфинале, должна была набрать определенное количество баллов, чтобы продолжить бороться за первое место в конкурсе. Девушка исполняла песню I Won’t Break.

    По словам музыкального критика, песня, с которой выступала певица, была совсем неудачной, кроме этого во время исполнения у нее дрожал голос. Соседов также обратил внимание на момент, когда Самойлова во время своего выступления начала петь фразу с середины, то есть она забыла, где ей нужно вступать, где начинается музыкальная фраза. По его словам, по телевидению это было очень заметно – запел бэк-вокал, она молчала, улыбалась, а потом только подхватила фразу.

    «Либо она должна была вообще пропустить эту фразу, не петь ее полностью, либо начать сначала, вместе с бэк-вокалом. Но нельзя начинать фразу с середины! Это очевидная ошибка», — подчеркнул критик.

    «Хуже Самойловой не выступал никто»: критик назвал причину провала России на «Евровидении»

    Он также добавил, что Самойлова пела очень плохо и неуверенно, она дрожала, видно, что волновалась. Так, по его мнению, песня, которая и так была неудачной, «прозвучала просто ужасно», сообщает НСН.

    «Это было самое провальное выступление российских участников за всю историю участия в этом конкурсе. Хуже, чем Юлия Самойлова, не выступал никто. Так что это абсолютно справедливое решение. Было бы странно, если бы ее провели вперед», — резюмировал Соседов.

    Автор: Дарья Смолина
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