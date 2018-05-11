Солист Frightened Rabbit найден мертвым в Шотландии

Эдинбург, 11 мая. Солист инди-рок группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон, который пропал 9 мая, в пятницу был найден мертвым. В последний раз его видели, когда певец покидал отель South Queensferry, расположенный неподалеку от Эдинбурга.

Полиция сообщила, что нашла тело музыканта неподалеку от пристани Порт Эдгар, семья уже опознала артиста. Правоохранительные органы не уточняют причину смерти, однако СМИ обратили внимание на тревожное состояние певца.

Солист Frightened Rabbit ранее заявлял, что борется с депрессией, а после его исчезновения семья Хатчисона выразила беспокойство, отметив, что музыкант «на грани».

Во вторник певец написал в Twitter: «Так здорово, когда тебе все любят. Я не сдаюсь. Я просто устал, вот и все. Я не жил по этому стандарту, и это меня убивает. Пожалуйста, обнимите своих любимых». А позже в тот же день добавил последнюю запись: «Я ухожу. Спасибо».

Семья Хатчисона уже сделала заявление, в котором сказала, что, несмотря на тревогу, она до последнего надеялась на возвращение пропавшего Скотта домой, передает Hollywood Reporter.