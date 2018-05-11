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Сирия: военные ВКС РФ на базе «Хмеймим» получили детские письма из России
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    Сирия: военные ВКС РФ на базе «Хмеймим» получили детские письма из России

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    Сирия: военные ВКС РФ на базе «Хмеймим» получили детские письма из России

    Москва, 11 мая. Российские военнослужащие, дислоцирующиеся на авиабазе в Хмеймим в Сирии, получили детские письма и рисунки в рамках фестиваля «Письмо солдату». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

    В сообщении отмечается, что российские военнослужащие получили детские письма и рисунки, а также сборник детских эссе, который был специально опубликован в рамках фестиваля «Письмо солдату». Фестиваль был организован по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

    В нынешнем году в фестиваль состоялся при поддержке всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Каждый участник фестиваля написал сочинение о родине в виде письма солдатам любой исторической эпохи. В 2018 году на фестиваль поступило более четырех тысяч писем.

    Автор: Алексей Громов
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