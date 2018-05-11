В Госдуме назвали возможные кандидатуры на пост министра образования

Москва, 11 мая. Стали известны имена вероятных кандидатов на пост главы министерства образования.

По словам депутата Госдумы Олега Смолина, который возглавляет думский комитет по образованию, на данную должность сегодня претендуют действующий министр образования Ольга Васильева, а также глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая, помимо всего прочего, руководит фондом «Талант и успех».

Смолин также коснулся вопроса возможного разделения Минобрнауки на два ведомства и ликвидации Федерального агентства научных организаций. По его словам, в настоящее время российские власти склоняются именно к этому варианту.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обновлении состава правительства сразу же после своей инаугурации. Согласно документу, кабмин будет работать в текущем составе до тех пор, пока не произойдут кадровые перестановки. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже выдвинул несколько кандидатур на должность своих заместителей. Если они будут утверждены, то в правительстве сменятся шестеро из девяти вице-премьеров.