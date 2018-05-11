Сирия: САА освободила от террористов ИГ несколько районов в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 11 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ продолжают масштабную наступательную операцию против боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, штурмовые подразделения сирийской армии захватили позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районе населенных пунктов Аль-Файза и Аль-Тама в провинции Дейр-эз-Зор. Перед началом наступательной операции сирийской армии авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по позициям ИГ, что сыграло решающую роль успешной атаке САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.