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Литовские депутаты увидели в датчиках из РФ угрозу нацбезопасности
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    Литовские депутаты увидели в датчиках из РФ угрозу нацбезопасности

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    Литовские депутаты увидели в датчиках из РФ угрозу нацбезопасности

    Вильнюс, 11 мая. Контрольно-измерительные приборы, которые были куплены у РФ, в диспетчерских литовских энергетиков являются угрозой национальной безопасности Литвы. Такое мнение высказали депутаты парламента от оппозиционной консервативной партии Лауринас Касчюнас и Дайнюс Крейвис.

    Они заявили, что в парламент поступили сведения о том, что оператор электросетей ESO закупил у России и уже установил на пяти подстанция мониторинговые приборы, которые позволяют следить за режимом их работы, сообщает ТАСС. Депутаты отметили, что энергетика является «стратегически важным сектором хозяйства», в связи с этим нарушения в работе данной сферы несут угрозу нацбезопасности страны.

    «Вместе с этим появляется риск кибернетического шпионажа, перехвата данных и кибернетических атак. Такие технические средства могут быть использованы третьими странами в разведывательных и диверсионных целях», — заявили литовские депутаты.

    Автор: Дарья Смолина
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