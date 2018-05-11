Литовские депутаты увидели в датчиках из РФ угрозу нацбезопасности
Вильнюс, 11 мая. Контрольно-измерительные приборы, которые были куплены у РФ, в диспетчерских литовских энергетиков являются угрозой национальной безопасности Литвы. Такое мнение высказали депутаты парламента от оппозиционной консервативной партии Лауринас Касчюнас и Дайнюс Крейвис.
Они заявили, что в парламент поступили сведения о том, что оператор электросетей ESO закупил у России и уже установил на пяти подстанция мониторинговые приборы, которые позволяют следить за режимом их работы, сообщает ТАСС. Депутаты отметили, что энергетика является «стратегически важным сектором хозяйства», в связи с этим нарушения в работе данной сферы несут угрозу нацбезопасности страны.
«Вместе с этим появляется риск кибернетического шпионажа, перехвата данных и кибернетических атак. Такие технические средства могут быть использованы третьими странами в разведывательных и диверсионных целях», — заявили литовские депутаты.